Россиянам дали несколько советов, как избавиться от лени
Такое свойство человека прежде всего говорит о его недоверии к самому себе.
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Причины человеческой лени могут быть обусловлены не только обычной физической усталостью, но и ментальными проблемами. Об этом рассказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин. Он отметил, что лень — это в первую очередь недоверие человека к себе, сомнение в своей способности выполнить поставленную задачу.
"Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не даёт уверенности и сил", — рассказал психиатр в интервью радио Sputnik.
Фомин перечислил несколько способов того, как можно избавиться от лени. Первый — куда-нибудь уехать и дать себе возможность отдохнуть. Второй — обратиться к психиатру, который назначит медикаментозное лечение. А третий — разобраться в ситуации при помощи психотерапевта, коуча или психолога. Последний вариант лучше всего подойдёт для тех случаев, когда человек оценивает свои возможности под влиянием неких ментальных искажений.
"Это нужно, если человек начал неверно оценивать ситуацию в силу неких глубинных установок, то есть если человек начал думать, что не справится с ситуацией, и у него стали появляться идеи катастрофизации", — заключил Фомин.
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