Названы российские цены на минивэн KIA Carnival нового поколения

В России начался приём заказов на восьмиместный минивэн KIA Carnival нового поколения. Его стоимость варьируется от 2 599 900 до 3 579 900 рублей, модель представлена как с бензиновым, так и с дизельным двигателем.

Автолюбителям предлагается выбрать между 199-сильным турбодизелем и бензиновым "атмосферником" мощностью 249 лошадиных сил. Новый минивэн выпускается только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В базовой комплектации он имеет круиз-контроль, оптику на светодиодах, задний парктроник, кондиционер, современную медиасистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и многое другое.

В комплектации "Люкс", за которую придётся заплатить минимум 2 894 900 рублей, Carnival дополнительно оснащается раздельным климатом, передним парктроником, подогревом руля, системой контроля слепых зон и функцией предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом.

В версии "Престиж" с минимальным прайсом в 3 059 000 рублей при отделке салона применяется экокожа, а кресло водителя можно отрегулировать сразу в десяти направлениях. Также доступны сдвижные задние двери с электроприводом и дистанционным управлением, система бесключевого доступа в салон, проекционные светодиодные фары и задние LED-фонари.

В топовом варианте "Премиум" новый минивэн получит адаптированный круиз-контроль, систему предотвращения фронтальных столкновений, электронный селектор трансмиссии, 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель, экран навигационной системы такой же диагонали, аудиосистему Bose, камеры кругового обзора, а также камеру для общения с пассажирами второго и третьего ряда. Ценник за эту комплектацию начинается с 3 339 900 рублей.

Ну а в самом дорогом предложении "Премиум+" можно дополнительно получить два раздельных капитанских сиденья второго ряда с подогревом, вентиляцией и электрорегулировками. Но и заплатить за это удовольствие придётся минимум 3 489 900 рублей.

Ранее компания Mercedes-Benz опубликовала фотографии роскошного салона нового электрокара EQS. Автомобиль позиционируется как электрический аналог S-класса. Одним из главных новшеств в интерьере станет медиасистема, которая разместится на всю ширину передней панели.

Авторы