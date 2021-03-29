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Новый опасный троян научился выдавать себя за системное обновление Android

Ничего не подозревающие пользователи сами дают ему все необходимые разрешения.

29 марта 2021, 23:27

Фото © Pixabay

Пользователям смартфонов на базе Android стоит быть осторожнее с обновлением системы – специалисты из фирмы по кибербезопасности Zimperium обнаружили опасное приложение, которое ворует данные, прикрываясь этой функцией.

Как говорится в опубликованном отчёте компании, вредоносная программа маскируется под системное приложение System Update. В итоге злоумышленники получали доступ к сообщениям, звонкам, файлам, закладкам браузера и мессенджерам пользователей.

"Мобильное приложение представляет угрозу для устройств Android, действуя как троян удаленного доступа (RAT), который получает и выполняет команды для сбора и эксфильтровки широкого спектра данных и выполнения широкого спектра вредоносных действий", – говорится в отчёте.

Для активации трояна необходимо дать приложению доступ к смартфону, то есть разрешить сбор данных. Поэтому авторы отчета рекомендуют скачивать проверенные приложения из Google Play и тщательно проверять, какие права получает программа. Представители Google, к которым обратились за комментарием специалисты Zimperium, ответили, что описанное ПО никогда не было доступно в Google Play.

Вирусный тест. Какой троян уничтожил 38 миллиардов долларов?

Вирусный тест. Какой троян уничтожил 38 миллиардов долларов?

Ранее Лайфу рассказывал, что обнаружен троян, замаскированный под Clubhouse для Android. Его целью также является похищение персональных данных пользователя.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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