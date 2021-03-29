Руководителей Роспотребнадзора Карелии оправдали по делу о массовой гибели детей на Сямозере

Петрозаводский городской суд оправдал исполняющую обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмилу Котович и экс-главу данного ведомства в регионе Анатолия Коваленко в рамках повторного пересмотра дела о гибели 14 детей на Сямозере.

"Коваленко Анатолия признать невиновным по предъявленному ему обвинению. Котович Людмилу Михайловну признать невиновной по предъявленному обвинению за отсутствием в деянии состава преступления", — сообщила в ходе оглашения приговора судья Марина Носова.

Прокуратура не согласна с таким решением суда и намерена его обжаловать. В ходе прений гособвинение просило для обоих фигурантов дела по шесть лет колонии-поселения.

Суд установил, что проведённые Роспотребнадзором проверки лагеря были исчерпывающими в рамках действующего на тот момент законодательства. Так, документ с указанием недочётов, требующих исправления, который был выдан региональным управлением, не носил обязательный для выполнения характер.

"Обеспечение безопасности водных походов не входит в компетенцию Роспотребнадзора", — уточнила судья, заметив, что ведомство также не является гарантом комфортного детского отдыха и не проводило экспертизу программ, которые реализовывали в лагере.

Отметим, что в 2018 году Петрозаводский горсуд уже оправдывал бывшего и настоящего руководителей управления Роспотребнадзора по Карелии по статье "Халатность", но решение было отменено и отправлено на новое рассмотрение в горсуд Верховным судом Карелии в июне 2019 года. По версии следствия, представители надзорного ведомства знали о многочисленных нарушениях, которые допустила директор оздоровительного лагеря в плане организации летнего отдыха, однако региональный Роспотребнадзор всё равно выдал ООО "Парк-отель "Сямозеро" документ, позволивший лагерю продолжить работу.

Добавим также, что в суде Петрозаводска продолжают повторно рассматривать дела о гибели детей на Сямозере в отношении инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина. Третий кассационный суд в Петербурге в июне 2020 года удовлетворил жалобу прокурора на приговор Круподерщикову и Ильину, которые были оправданы по обвинению в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибло 14 детей. Экс-директора лагеря "Сямозеро" Елену Решетову в марте 2019 года приговорили к девяти с половиной годам колонии. Такой же срок получил бывший координатор лагеря Вадим Виноградов.

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