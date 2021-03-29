"Безнаказанность порождает вседозволенность": Отец убитой под Курском медсестры рассказал, кого винит в её гибели

Отец убитой под Курском медсестры рассказал, какого наказания хочет для врача. Видео © LIFE

Отец медсестры из Фатежской центральной районной больницы в Курской области, которую на рабочем месте задушил анестезиолог-реаниматолог, заявил Лайфу, что хочет справедливого наказания для преступника. Константин Жук не смог попасть на заседание суда, на котором избиралась мера пресечения для подозреваемого, и переживает, что тот может уйти от ответственности.

"Правосудия, прежде всего законного правосудия. Наказания по закону, исходя из статьи 105 и явно здесь с отягчающими обстоятельствами, чтобы человек не ушёл от ответственности", — говорит отец убитой медсестры.

Константин считает, что врач пошёл на жестокое убийство, так как чувствовал некую безнаказанность. По версии отца убитой, у молодого человека уже были некие инциденты в прошлом и его "сослали" в провинциальную больницу. А её руководство за сотрудником не следило.

"Безнаказанность порождает вседозволенность. Исходя из той информации, которая у меня есть, у него (предполагаемого убийцы. — Прим. Лайфа) уже были какие-то инциденты в Курске. Его, по большому счёту, сюда или сослали, или рекомендовали. И руководство больницы не просмотрело и не проконтролировало эти моменты", — полагает отец девушки.

Лайф рассказывал, что убийство было совершено в Фатежской центральной районной больнице. У врача внезапно возникла неприязнь к девушке, он стал её бить и душить руками, в результате чего она умерла. Тело со множественными травмами нашли ночью возле лифтов медучреждения. Со слов местных жителей, подозреваемый в жуткой расправе врач выпивал и баловался наркотиками. Не исключено, что к 21-летней Ирине он испытывал любовные чувства. Позже стало известно, что Сурагина заключили под стражу на два месяца.

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