В Минэнерго рассказали, почему цены на бензин не падают вместе со стоимостью нефти

В России бензин не дешевеет на фоне снижения цен на нефть из-за нескольких факторов: колебания курса рубля, рыночного фактора и работы демпфирующего механизма. Об этом сообщил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

"Обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках её стоимость в рублях обычно меняется не сильно: как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку", — рассказал он в интервью КП.

Сорокин добавил, что темпы роста цен на топливо не резкие и не дублируют траекторию изменения стоимости нефти, которая может меняться на 10% в ту или иную сторону. Государство через демпфирующий механизм компенсирует представителям нефтяной отрасли часть упущенной выгоды от экспорта, позволяя удерживать цены на бензин в пределах относительно стабильных значений.

Третьим фактором, как пояснил замглавы Минэнерго, служит то, что бизнес неохотно идёт на снижение розничных цен. Именно поэтому и до применения демпфера топливо в стране сильно не дешевело.

Ранее в Минэнерго рассказали, что в России накоплены достаточные запасы топлива перед началом ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

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