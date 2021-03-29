В СКР назвали основную версию по взрыву в жилом доме в Зеленодольске

В СКР назвали основную версию по взрыву газа в Зеленодольске. Видео © LiFE

Версия об утечке бытового газа рассматривается в качестве основной в рамках выяснения причин взрыва газа в многоэтажном доме в Зеленодольске. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ по Татарстану.

"Следствием устанавливается точное количество погибших и пострадавших в результате происшествия, рассматриваются различные версии произошедшего, в качестве основной — утечка бытового газа", — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи работают на месте ЧП. Меж тем СМИ сообщают о ещё одной версии случившегося. По данным ТАСС, причиной взрыва газа в жилом доме мог стать суицид одного из жителей.

Напомним, по последним данным, погиб один человек. От взрыва получили повреждения квартиры на двух этажах, однако разрушения несущих конструкций не выявлено.

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