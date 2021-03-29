Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В СКР назвали основную версию по взрыву в жилом доме в Зеленодольске

По данным Лайфа, после инцидента в больницы было отправлено семь человек.

29 марта 2021, 21:50

В СКР назвали основную версию по взрыву газа в Зеленодольске. Видео © LiFE

Версия об утечке бытового газа рассматривается в качестве основной в рамках выяснения причин взрыва газа в многоэтажном доме в Зеленодольске. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ по Татарстану.

"Следствием устанавливается точное количество погибших и пострадавших в результате происшествия, рассматриваются различные версии произошедшего, в качестве основной — утечка бытового газа", — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи работают на месте ЧП. Меж тем СМИ сообщают о ещё одной версии случившегося. По данным ТАСС, причиной взрыва газа в жилом доме мог стать суицид одного из жителей.

Число жертв взрыва в жилом доме в Химках выросло до четырёх

Число жертв взрыва в жилом доме в Химках выросло до четырёх

Напомним, по последним данным, погиб один человек. От взрыва получили повреждения квартиры на двух этажах, однако разрушения несущих конструкций не выявлено.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1