В СКР назвали основную версию по взрыву в жилом доме в Зеленодольске
По данным Лайфа, после инцидента в больницы было отправлено семь человек.
В СКР назвали основную версию по взрыву газа в Зеленодольске. Видео © LiFE
Версия об утечке бытового газа рассматривается в качестве основной в рамках выяснения причин взрыва газа в многоэтажном доме в Зеленодольске. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ по Татарстану.
"Следствием устанавливается точное количество погибших и пострадавших в результате происшествия, рассматриваются различные версии произошедшего, в качестве основной — утечка бытового газа", — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи работают на месте ЧП. Меж тем СМИ сообщают о ещё одной версии случившегося. По данным ТАСС, причиной взрыва газа в жилом доме мог стать суицид одного из жителей.
Напомним, по последним данным, погиб один человек. От взрыва получили повреждения квартиры на двух этажах, однако разрушения несущих конструкций не выявлено.
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