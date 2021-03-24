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Число жертв взрыва в жилом доме в Химках выросло до четырёх

Погибший молодой человек жил в квартире, которая стала эпицентром взрыва.

24 марта 2021, 14:49
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

В больнице умер 23-летний мужчина, который 19 марта получил травмы при взрыве в девятиэтажном доме в Химках. Как отмечают местные власти, пятеро пострадавших пока остаются в больницах.

"В подольской городской больнице № 2 скончался четвёртый человек в результате ЧП на улице Зелёной в Химках. 23-летний мужчина проживал в 138-й квартире, которая явилась эпицентром взрыва 19 марта", — говорится в сообщении администрации Химок.

Семьям погибших при взрыве в Химках выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших при взрыве в Химках выплатят по 1 млн рублей

Напомним, взрыв на восьмом этаже в девятиэтажном доме произошёл около 11 утра 19 марта. В результате на месте погибло три человека, в том числе один ребёнок. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв газа. Очевидцы рассказали Лайфу подробности инцидента.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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