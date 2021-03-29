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Белый дом заявил о желании оживить партнёрство с Украиной

Также там заверили, что поддерживают евроатлантические устремления Киева.

29 марта 2021, 21:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Новая администрация Белого дома хотела бы активизировать сотрудничество с Украиной, поддержать президента Владимира Зеленского. Об этом заявила представитель Белого дома Эмили Хора, комментируя разговор советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

"<…> администрация Байдена намерена вновь оживить наше стратегическое партнёрство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ", — отметила Хора.

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По её словам, Салливан заверил Ермака в том, что США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления Украины.

Владимир Зеленский ранее утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны об утверждении стратегии военной безопасности страны. Документ, в частности, предусматривает членство в НАТО.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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