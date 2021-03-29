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Баланс избыточен: в Минэнерго заверили, что топлива в России достаточно

Цены на ГСМ помогает удерживать механизм демпфера, напомнили в ведомстве.

29 марта 2021, 21:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России баланс производства и потребления бензина перед началом ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) избыточен. Запасы топлива на сегодня уже выросли до 1,66 миллиона тонн (в январе они составляли примерно 1,2 миллиона тонн), поэтому перебоев с обеспечением бензином быть не должно. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

"В настоящее время запасы автомобильного бензина составляют 1,66 млн тонн, отгрузки на внутренний рынок превышают показатели 2019 года. Баланс производства и потребления в России избыточен", — отметили в ведомстве.

В Минэнерго объяснили, почему цены на бензин не снижаются вслед за стоимостью нефти

В Минэнерго объяснили, почему цены на бензин не снижаются вслед за стоимостью нефти

Там добавили, что каждый год перед весенним ремонтным периодом на НПЗ и периодом роста спроса Минэнерго прорабатывает все возможные каналы получения и распределения бензина, в том числе рассматриваются поставки топлива из соседней Белоруссии.

"Следует отметить, что в текущих ценовых условиях цены в РФ сдерживаются за счёт демпфера, что делает поставки автомобильного бензина белорусских НПЗ в Россию экономически неэффективными по сравнению с экспортом за пределы ЕАЭС", — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось ранее, цены на поездки в такси в России могут вырасти примерно на 5–10%. Это произойдёт вследствие роста цен на горюче-смазочные материалы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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