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В Зеленодольске прогремел взрыв в многоэтажном доме

Повреждены по меньшей мере семь квартир, данных о пострадавших пока не поступало.

29 марта 2021, 20:19

В Зеленодольске прогремел взрыв в многоэтажном доме. Видео © соцсети

В Татарстане, в городе Зеленодольск прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме на улице Ленина. По данным Лайфа, повреждены сразу семь квартир: одна во восьмом, шесть на седьмом. Причина случившегося пока неизвестна, данных о жертвах и пострадавших нет.

На кадрах с места ЧП, которые в соцсетях публикуют местные жители, видно, что там уже находятся экстренные службы. Людей из здания эвакуировали.

Число жертв взрыва в жилом доме в Химках выросло до четырёх

Число жертв взрыва в жилом доме в Химках выросло до четырёх

А ранее в Новой Москве после взрыва газа произошло обрушение частного дома. Тогда пострадали пять человек.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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