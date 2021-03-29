В Зеленодольске прогремел взрыв в многоэтажном доме. Видео © соцсети

В Татарстане, в городе Зеленодольск прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме на улице Ленина. По данным Лайфа, повреждены сразу семь квартир: одна во восьмом, шесть на седьмом. Причина случившегося пока неизвестна, данных о жертвах и пострадавших нет.

На кадрах с места ЧП, которые в соцсетях публикуют местные жители, видно, что там уже находятся экстренные службы. Людей из здания эвакуировали.

А ранее в Новой Москве после взрыва газа произошло обрушение частного дома. Тогда пострадали пять человек.

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