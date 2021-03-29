Опубликован список изменений в новом патче для Cyberpunk 2077
Разработчики игры, несмотря на сложности, продолжают работу над созданием игры мечты.
Фото © CD Projekt RED
Польская студия CD Projekt RED выпустила очередной патч для игры Cyberpunk 2077. Длинный список изменений опубликован на официальном сайте производителя.
"Патч 1.2 для Cyberpunk 2077 скоро выйдет на ПК, консолях и Google Stadia", — говорится в сообщении компании-разработчика.
Изменения должны позволить игре работать значительно быстрее, исключить баги и ошибки, а также улучшить графику. Помимо этого, исправятся ошибки изображения сюжетов и многие другие мелкие недостатки игры. При этом студия CD Projekt RED обращает внимание на тот факт, что исправленные проблемы коснулись не всех игроков.
Лагает на PS4 и Xbox One сильнее, чем на ПК. Cyberpunk 2077 получилась крайне проблемной, стоит ли покупать игру?
Релиз Cyberpunk 2077 долго откладывали и в итоге выпустили 10 декабря 2020 года, под выход нового поколения консолей (PS5, Xbox Series X и Series S). И она разочаровала: в игре обнаружилась масса багов на всех платформах. Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) даже приняла решение отозвать игру из магазина PlayStation Store и вернуть средства всем, кто уже её приобрёл.
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