Опубликован список изменений в новом патче для Cyberpunk 2077

Изменения должны позволить игре работать значительно быстрее, исключить баги и ошибки, а также улучшить графику. Помимо этого, исправятся ошибки изображения сюжетов и многие другие мелкие недостатки игры. При этом студия CD Projekt RED обращает внимание на тот факт, что исправленные проблемы коснулись не всех игроков.

Релиз Cyberpunk 2077 долго откладывали и в итоге выпустили 10 декабря 2020 года, под выход нового поколения консолей (PS5, Xbox Series X и Series S). И она разочаровала: в игре обнаружилась масса багов на всех платформах. Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) даже приняла решение отозвать игру из магазина PlayStation Store и вернуть средства всем, кто уже её приобрёл.