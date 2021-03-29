Понаровская засудила ПФР за слишком маленькую пенсию

Певица Ирина Понаровская выиграла суд у Пенсионного фонда России по собственному иску. Артистку возмущала слишком маленькая пенсия. Об этом сообщает Mash.

68-летняя артистка настаивала на включении в трудовой стаж её периода работы в Краснодарской филармонии на протяжении восьми месяцев. Суд изучил все данные и встал на сторону певицы.

Теперь Пенсионный фонд обязан выплатить Понаровской 240 тысяч рублей в качестве компенсации за ошибку.

Ранее Лайф рассказывал, что российские артисты раскрыли размеры своих пенсий. Суммы не заоблачные, некоторые едва превышают прожиточный минимум, но звёзды сцены продолжают работать и обеспечивать свой комфорт самостоятельно.

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