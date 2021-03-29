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Понаровская засудила ПФР за слишком маленькую пенсию

Теперь фонд обязан выплатить певице 240 тысяч рублей.

29 марта 2021, 16:47
<p>Ирина Понаровская. Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CGhegcJnKQ4/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/irinaponarovskaya/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">irinaponarovskaya</a></p>

Ирина Понаровская. Фото © Instagram / irinaponarovskaya

Певица Ирина Понаровская выиграла суд у Пенсионного фонда России по собственному иску. Артистку возмущала слишком маленькая пенсия. Об этом сообщает Mash.

68-летняя артистка настаивала на включении в трудовой стаж её периода работы в Краснодарской филармонии на протяжении восьми месяцев. Суд изучил все данные и встал на сторону певицы.

В Минтруде раскрыли средний размер пенсии

В Минтруде раскрыли средний размер пенсии

Теперь Пенсионный фонд обязан выплатить Понаровской 240 тысяч рублей в качестве компенсации за ошибку.

Ранее Лайф рассказывал, что российские артисты раскрыли размеры своих пенсий. Суммы не заоблачные, некоторые едва превышают прожиточный минимум, но звёзды сцены продолжают работать и обеспечивать свой комфорт самостоятельно.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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