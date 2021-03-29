Xiaomi представила флагман Mi 11 Pro с AMOLED 2K дисплеем и продвинутой камерой

Сегодня китайская компания Xiaomi в рамках крупной презентации представила несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 11 Pro, который является улучшенной версией уже вышедшего в продажу Xiaomi Mi 11.

Новинка оснащена 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung с разрешением 3200х1440 и частотой обновления 120 Гц. Экран со встроенным сканером отпечатка пальца покрыт специальным защитным стеклом Gorilla Glass Victus, а для 20-мегапиксельной камеры в левом верхнем углу экрана предусмотрено отверстие.

При этом основной блок камер включает в себя сенсор Samsung ISOCELL GN2 1/1,12 дюйма с разрешением 50 Мп и автофокусом Dual Pixel Pro. Отметим, что Mi 11 Pro стал первым в мире смартфоном с подобным сенсором. Над ним Xiaomi работала совместно с Samsung. Также кроме 50-мегапиксельного модуля имеется сверхширокоугольный 13-мегапиксельный OmniVision и 8-мегапиксельный телеобъектив OmniVision с 5-кратным оптическим и 50-кратным гибридным зумом. Так, основная камера с системой оптической стабилизации способна снимать Full HD-видео со скоростью 1920 кадров в секунду или 8К с частотой 30 кадров в секунду.

Вместе с тем у смартфона восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888 с частотой до 2,84 ГГц, видеоускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G. Кстати, особое внимание в компании уделили системе охлаждения процессора во время высоких нагрузок, в частности игр.

Кроме того, для улучшения качества звука над динамиками устройства работали представители компании Harman Kardon. Также аппарат поддерживает беспроводные стандарты Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, плюс в нём имеется модуль NFC.

Как подчеркнули разработчики, яркой особенностью Xiaomi Mi 11 Pro стал аккумулятор на 5000 мАч с кремний-кислородным анодом, который позволил добиться большей ёмкости при исходных габаритах. В то же время поставляться смартфон будет без зарядного устройства, но в КНР покупатели смогут получить его бесплатно. Гаджет поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью 67 Вт, которая полностью заряжает батарею за 36 минут.

Одновременно с этим флагман Mi 11 Pro стал первым смартфоном в истории Xiaomi, получившим мощную пыле- и влагозащиту по стандарту IP86. Как заявили в компании, в ходе тестов новинка сохранила работоспособность даже при погружении в воду на глубину 42 метров.

Как стало известно, Xiaomi Mi 11 Pro, работающий на прошивке Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5, выйдет на рынок в нескольких версиях — с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб за $760, с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб флеш-памяти за $810 и 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти за $870.

Ранее Лайф сообщал, что компания Samsung представила новые смартфоны Galaxy A52, A52 5G и A72. Они относятся к среднебюджетной серии, а их предшественники были бестселлерами.

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