Премия "За верность науке — 2021" найдёт победителей в десяти номинациях

Экспертный совет всероссийской премии "За верность науке" в 2021 году выберет лауреатов по десяти номинациям. Об этом сообщила замминистра науки и высшего образования России Елена Дружинина в ходе заседания оргкомитета ежегодной премии в сфере медиа за популяризацию научных достижений и поддержку престижа научной деятельности.

Первый блок — это "Лучшее научно-популярное СМИ", — который включает в себя четыре номинации (программа о науке на радио и на ТВ, лучшее периодическое издание и электронное СМИ на ту же тематику).

Следующие номинации — "Лучший научно-просветительский проект года" и "Лучший проект о науке среди зарегистрированных СМИ и в социальных сетях". Кроме того, организаторами предусмотрена специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий. Она включает две комбинации: за вклад в популяризацию науки и технологий среди учёных, журналистов, преподавателей и общественных деятелей, а также за вклад в популяризацию науки и технологий среди молодых учёных.

Будут и специальные номинации, например за освещение Года науки и технологий в России, в поддержку защиты исторической правды и другие.

Премия "За верность науке" была учреждена в России 2014 году профильным Министерством образования и науки с целью популяризации научных достижений и поддержки престижа профессиональной научной деятельности.

В 2021 году премия будет вручаться в седьмой раз. Заявки будут приниматься с 15 апреля по 3 сентября, а торжественная церемония присуждения премий состоится 10 ноября — во Всемирный день науки.

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