Москвич нашёл на мусорке 525 тысяч рублей и стал фигурантом уголовного дела — видео
Деньги выронил пожилой мужчина, а когда хватился, было уже поздно.
Скриншот © LIFE
В Москве в полицию обратился 60-летний мужчина, который сообщил, что выронил из кармана большую сумму денег — 525 тысяч рублей, когда выбрасывал мусор. Пропажу он обнаружил несколько позже, к тому моменту деньги "испарились". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что купюры были сложены в одну пачку, перевязанную резинкой. Пострадавший просмотрел записи с камеры видеонаблюдения и заметил, что деньги поднял неизвестный мужчина. Покрутив находку в руках, прохожий забрал её себе и ушёл в неизвестном направлении.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража", личность подозреваемого устанавливается.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве гадалка предложила устроить личную жизнь девушке-инвалиду и обобрала её до нитки. Делом уже занимается полиция.
Лента новостей
"Больше не уверены в своём превосходстве": В США оценили российские системы электромагнитной борьбы
сегодня в 11:28
Песков — о допуске иностранных врачей в колонию к Навальному: Не знаю таких прецедентов
сегодня в 11:27
Песков объяснил, почему на видеоконференцию Путина, Меркель и Макрона не позвали Зеленского
сегодня в 11:24
Выбор редакции
Инфекционист спрогнозировал всплеск заболеваемости ковидом в Москве после тёплых выходных
У Бейонсе украли одежду и аксессуары на миллион долларов
В Твери группа парней устроила драку в автобусе из-за просьбы перестать пить водку и материться — видео
Премия "За верность науке — 2021" найдёт победителей в десяти номинациях
"Больше не уверены в своём превосходстве": В США оценили российские системы электромагнитной борьбы
Комментариев: 0