Москвич нашёл на мусорке 525 тысяч рублей и стал фигурантом уголовного дела — видео

В Москве в полицию обратился 60-летний мужчина, который сообщил, что выронил из кармана большую сумму денег — 525 тысяч рублей, когда выбрасывал мусор. Пропажу он обнаружил несколько позже, к тому моменту деньги "испарились". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что купюры были сложены в одну пачку, перевязанную резинкой. Пострадавший просмотрел записи с камеры видеонаблюдения и заметил, что деньги поднял неизвестный мужчина. Покрутив находку в руках, прохожий забрал её себе и ушёл в неизвестном направлении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража", личность подозреваемого устанавливается.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве гадалка предложила устроить личную жизнь девушке-инвалиду и обобрала её до нитки. Делом уже занимается полиция.

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