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"Больше не уверены в своём превосходстве": В США оценили российские системы электромагнитной борьбы

А в Пентагоне в 2019 году российское электромагнитное вооружение называли силами "мирового класса".

29 марта 2021, 11:28
<p><em style="font-style: italic;">Станция постановки помех.</em> Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a></p>

Станция постановки помех. Фото © wikipedia

Эксперты Счётной палаты США подготовили доклад о военном потенциале при проведении операций в электромагнитном спектре. По мнению аналитиков, Россия и Китай значительно улучшили возможности в этой области, а Вашингтон уже не может быть уверен в своём превосходстве.

"Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в сфере борьбы в электромагнитном спектре и использования данного спектра в целом", — цитирует RT сообщение директора по вопросам оборонного потенциала и управления в Счётной палате США Джозефа Киршбаума.

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В докладе говорится, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре продемонстрировали эффективность, при этом во многом накоплению опыта способствовала военная операция в Сирии. А в Пентагоне в 2019 году российское электромагнитное вооружение называли силами "мирового класса", добавили в Счётной палате.

В докладе указывается также об успехах Китая в этой сфере: Пекин сформировал военные подразделения для действий в электромагнитном спектре, имеет на вооружении несколько типов беспилотников, оснащённых системами электромагнитной борьбы, проводит учения по глушению связи и работы спутниковых навигационных систем.

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"Достижения наших противников представляются особенно тревожными в свете выявленных в рамках многочисленных исследований трудностей, с которыми сталкивается Министерство обороны в деле обеспечения превосходства в электромагнитном спектре", — заключили в Счётной палате.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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