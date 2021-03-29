Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июня 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом", — говорится в тексте документа.

Уточняется, что служить в армию пойдёт 134 650 человек.

Ранее Лайф сообщал, что Россия и Белоруссия создадут центры совместной подготовки военных. Их откроют в Нижегородской и Калининградской областях РФ и в Гродненской области Белоруссии.

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