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Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля

На военную службу отправится около 135 тысяч граждан России.

29 марта 2021, 11:20
<p>Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл</p>

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июня 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом", — говорится в тексте документа.

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Уточняется, что служить в армию пойдёт 134 650 человек.

Ранее Лайф сообщал, что Россия и Белоруссия создадут центры совместной подготовки военных. Их откроют в Нижегородской и Калининградской областях РФ и в Гродненской области Белоруссии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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