Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля
На военную службу отправится около 135 тысяч граждан России.
Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Осуществить с 1 апреля по 15 июня 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом", — говорится в тексте документа.
Уточняется, что служить в армию пойдёт 134 650 человек.
Ранее Лайф сообщал, что Россия и Белоруссия создадут центры совместной подготовки военных. Их откроют в Нижегородской и Калининградской областях РФ и в Гродненской области Белоруссии.
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