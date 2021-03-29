"Всех в мешок — и с моста": Украинский эксперт предложил радикально бороться с недооценкой соперника у футболистов
Его также возмутили не самые высокие скорости в атаке от игроков национальной команды.
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Бывший футболист киевского "Динамо" и эксперт Виктор Леоненко остался недоволен игрой сборной Украины в матче против Финляндии и предложил радикальный способ борьбы с возможной недооценкой соперника.
"Игра сборной Украины называется "Мы атаковали не спеша". А если ты атакуешь не спеша, контролируя мяч, значит, надо или исполнять, или ждать ошибки. Если была недооценка, тогда надо всех в мешок — и с моста. Какая может быть недооценка на таком уровне, выступая за сборную?" — заявил Леоненко в эфире украинского телеканала "Футбол-1".
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Он также выразил недовольство огромным количеством передач и касаний мяча украинских футболистов. По его мнению, в подобной ситуации соперник может с лёгкостью всё перекрыть. Добавим, что команда Андрея Шевченко днём ранее в родных стенах сыграла вничью со сборной Финляндии. На гол Мораеса скандинавы ответили точным ударом Пукки с пенальти.
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