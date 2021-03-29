"Всех в мешок — и с моста": Украинский эксперт предложил радикально бороться с недооценкой соперника у футболистов

"Игра сборной Украины называется "Мы атаковали не спеша". А если ты атакуешь не спеша, контролируя мяч, значит, надо или исполнять, или ждать ошибки. Если была недооценка, тогда надо всех в мешок — и с моста. Какая может быть недооценка на таком уровне, выступая за сборную?" — заявил Леоненко в эфире украинского телеканала "Футбол-1".