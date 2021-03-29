"Поздравляю, у вас есть чемпионы": Скандальная история Загитовой и Медведевой всплыла там, где не ждали

Первое золото на чемпионате мира в Стокгольме России принесла спортивная пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов. На турнир они ехали если не в ранге аутсайдеров, то в качестве тёмной лошадки точно, ведь на ведущих ролях были Бойкова – Козловский и Тарасова – Морозов. Настя и Саша вообще могли не попасть в Швецию: они отобрались в последний момент через Кубок России. А если копнуть ещё глубже, то можно обнаружить, что фигуристку Мишину мы и вовсе могли потерять: её бросил партнёр, сославшись на большой вес. 46-килограммовая спортсменка похудеть ещё на 10 килограммов просто не могла и рисковала вообще закончить карьеру: нередко случается, что нужного партнёра найти не удаётся. Но Мишиной попался Александр Галлямов, с которым они идеально скатались.

Вновь созданный дуэт быстро взлетел на юнирском уровне, но дальше было сложнее, ведь конкуренция в парах мощнейшая. Но они справились: сначала отодвинули Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина в борьбе за последнюю путёвку в Стокгольм, а затем вырвали золото у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. И последние это поражение достойно принять не смогли. Саша прямо в зоне Kiss and Cry бросила в адрес своего тренера, 79-летней Тамары Москвиной, очень дерзкую фразу.

Поздравляю, у вас есть чемпионы мира Александра Бойкова Чемпионка Европы-2020

Совершено очевидно, что это было с целью не искренне поздравить своего тренера, а уколоть. Фанатам эта ситуация мгновенно напомнила Олимпиаду-2018, когда расстроенная Евгения Медведева (кстати, подруга Бойковой и Козловского) заявила Этери Тутберидзе: "Неужели вы не могли удержать Загитову ещё один год в юниорах?"

Случаи действительно похожи, ведь и там и там записные фавориты уступили тёмным лошадкам, которые тренируются у того же тренера. Вот только Медведева к тому моменту по два раза выигрывала и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы. В активе Бойковой и Козловского пока только победа на Евро-2020.

Эта пара вообще имеет репутацию самой дерзкой в России. Сколь прекрасно их катание, столь же эпатажно поведение. После победы на этапе Гран-при в Москве в ноябре 2020 года Дмитрий Козловский крикнул: "Это наше место. В очередь!" Но всего спустя несколько месяцев то самое место пришлось уступить, и нервы у дуэта вновь не выдержали. В сухом остатке, как говорят поклонники фигурного катания, получается, что Козловский не умеет выигрывать, а Бойкова – проигрывать.

А тренер обеих пар Тамара Москвина никакой проблемы в сложившейся ситуации не видит. Комментирует этот мини-скандал она с присущей ей мудростью.

Я же не могла им сказать: "Ребята, думать о золоте вам рано, давайте вы возьмёте какую-нибудь другую медаль". Сложилось так, что они выиграли. Бойкова и Козловский прокатали свою программу с ошибками, а судьи сейчас стали очень строго относиться к подобным вещам. Были две равные по своему классу и своим возможностям пары. Просто у одной из них уже имелись титулы, а у другой — нет. Вот и всё Тамара Москвина Заслуженный тренер России

Тренеры Артур Минчук (слева) и Тамара Москвина (справа) с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Фото © Гавриил Григоров

Вроде бы всё понятно, но в победе Мишиной и Галлямова есть ещё одна любопытная деталь. Эта пара каталась под музыку с очень говорящим названием — We are the champions группы Queen. Причём если раньше — под инструментальную версию, то на чемпионате — с вокалом Фредди Меркьюри, чтобы все слышали об амбициях молодой пары. И это сработало! Тонкий ход от маэстро Москвиной, хотя и совершенно ей несвойственный.

— Я понимала, что это не просто нахальство, а откровенная наглость, совершенно мне несвойственная к тому же. А потом вдруг подумала: "Тамара, тебе 80 лет. Ну можно хотя бы раз в жизни позволить себе быть наглой?" Вот и взяла музыку Queen, только без слов. А потом почувствовала, что в таком виде она не производит того впечатления, которое мне хотелось бы получить, в ней не ощущается настоящего подъёма, ярких красок. Вот я и решила наглеть дальше — вернула вокал. Не скажу, что чувствовала себя комфортно при этом. Постоянно ждала упрёков, что неприлично брать такую композицию для дебютантов, которые ещё ничего в своей жизни не выиграли. В итоге решила, что это вообще не должно меня волновать. Раз уж мы сделали первый шаг к тому, чтобы быть наглыми, нужно было идти до конца, — призналась 79-летняя наставница.

Перед Олимпиадой ситуация накаляется: вроде бы все смирились с тем, что главная пара страны — Бойкова и Козловский, но тут вдруг бац: чемпионами мира стали совсем другие фигуристы. А ведь и Тарасову с Морозовым со счетов тоже никто не сбрасывает. Битва за Пекин обещает быть жаркой.

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