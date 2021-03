"Поздравляю, у вас есть чемпионы": Скандальная история Загитовой и Медведевой всплыла там, где не ждали

Вновь созданный дуэт быстро взлетел на юнирском уровне, но дальше было сложнее, ведь конкуренция в парах мощнейшая. Но они справились: сначала отодвинули Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина в борьбе за последнюю путёвку в Стокгольм, а затем вырвали золото у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. И последние это поражение достойно принять не смогли. Саша прямо в зоне Kiss and Cry бросила в адрес своего тренера, 79-летней Тамары Москвиной, очень дерзкую фразу.

Вроде бы всё понятно, но в победе Мишиной и Галлямова есть ещё одна любопытная деталь. Эта пара каталась под музыку с очень говорящим названием — We are the champions группы Queen. Причём если раньше — под инструментальную версию, то на чемпионате — с вокалом Фредди Меркьюри, чтобы все слышали об амбициях молодой пары. И это сработало! Тонкий ход от маэстро Москвиной, хотя и совершенно ей несвойственный.