Туктамышева и Коляда попали в состав сборной России на командный ЧМ по фигурному катанию
Объявлен состав российской команды на World Team Trophy в Японии.
Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
Состав российской сборной на командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy выглядит так:
- женщины: Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева;
- мужчины: Михаил Коляда и Евгений Семененко;
- пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов;
- танцы: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
Отметим, что командный турнир пройдёт с 15 по 18 апреля в японском городе Осака.
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