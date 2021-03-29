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Туктамышева и Коляда попали в состав сборной России на командный ЧМ по фигурному катанию

Объявлен состав российской команды на World Team Trophy в Японии.

29 марта 2021, 10:45

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Состав российской сборной на командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy выглядит так:

  • женщины: Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева;
  • мужчины: Михаил Коляда и Евгений Семененко;
  • пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов;
  • танцы: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Отметим, что командный турнир пройдёт с 15 по 18 апреля в японском городе Осака.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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