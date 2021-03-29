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Врио губернатора Пензенской области уволил трёх зампредов правительства региона

Ранее Мельниченко объявил о перезагрузке в регионе.

29 марта 2021, 11:16
<p>Олег Мельниченко. Фото © ТАСС / Максим Буданов</p>

Олег Мельниченко. Фото © ТАСС / Максим Буданов

Заместители председателя Правительства Пензенской области Дмитрий Семёнов, Валерий Савин и Юрий Денисов покинули свои посты после назначения Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора региона. Это первые кадровые перестановки, которые Мельниченко произвёл после вступления в должность. О внесённых изменениях врио главы области сообщил в ходе оперативного совещания.

26 марта президент РФ Владимир Путин назначил Мельниченко на пост врио губернатора. Он сменил на этом посту арестованного Ивана Белозерцева, который был отстранён от должности в связи с утратой доверия президента. 28 марта был опубликован указ Мельниченко об отставке регионального правительства, кабмину области было поручено исполнять свои полномочия до окончательного формирования нового состава.

"Коллеги по определённым причинам переходят на другую работу. Это Савин Валерий Александрович, Семёнов Дмитрий Васильевич и Денисов Юрий Александрович. Они будут работать в ближайшее время на других направлениях деятельности", — заявил Мельниченко, добавив, что работа зампредов была отмечена грамотами.

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По решению Мельниченко продолжит исполнять обязанности председателя правительства Николай Симонов, первым зампредом правительства останется Виктор Кувайцев, который будет курировать реализацию нацпроектов, сферу транспорта, ЖКХ, госполитику в сфере лесных отношений, а также охрану окружающей среды.

Кроме прочего, вице-губернатор Лариса Рябихина была назначена врио зампредседателя правительства. Вячеслав Космачёв продолжит работу на должности врио зампредседателя правительства и будет курировать здравоохранение и социальную политику. При этом Валерий Беспалов по-прежнему будет курировать сферу социально-экономического развития и промышленность. В то же время у врио зампредседателя правительства Олега Ягова будет расширен функционал по занимаемой должности: теперь он отвечает за культуру, образование, взаимодействие с органами местного самоуправления, СМИ, политическими партиями, общественными и религиозными объединениями.

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"Решения носят промежуточный характер. Далее в процессе работы мы поймём эффективность наших госслужащих", — заключил Мельниченко.

Напомним, предыдущий глава Пензенской области Иван Белозерцев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей 21 марта. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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