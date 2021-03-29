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Кабмин ФРГ: Видеоконференция Путина, Меркель и Макрона не состоялась

Причина срыва переговоров не уточняется.

29 марта 2021, 11:07
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<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Видеоконференция президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном в понедельник, 29 марта, не состоялась. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на кабмин ФРГ.

"Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера, французского и российского президентов. Могу вам сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось", — заявил официальный представитель Правительства Германии Штеффен Зайберт.

Причину срыва переговоров в видеоформате он уточнять не стал.

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А ранее в Кремле заявили, что у Путина пока нет планов на разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Сам лидер Незалежной заявлял, что намерен провести личную встречу с Путиным, если в 2021 году по каким-то причинам в Берлине не состоится встреча "нормандской четвёрки".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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