Кабмин ФРГ: Видеоконференция Путина, Меркель и Макрона не состоялась
Причина срыва переговоров не уточняется.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Видеоконференция президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном в понедельник, 29 марта, не состоялась. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на кабмин ФРГ.
"Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера, французского и российского президентов. Могу вам сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось", — заявил официальный представитель Правительства Германии Штеффен Зайберт.
Причину срыва переговоров в видеоформате он уточнять не стал.
А ранее в Кремле заявили, что у Путина пока нет планов на разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Сам лидер Незалежной заявлял, что намерен провести личную встречу с Путиным, если в 2021 году по каким-то причинам в Берлине не состоится встреча "нормандской четвёрки".
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