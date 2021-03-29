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"Это реальность": Французские врачи предупредили о надвигающейся на страну катастрофе

До последней возможности медики будут стараться помочь всем пациентам.

29 марта 2021, 11:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Медицинская система Франции находится на грани коллапса из-за пандемии коронавируса, на страну надвигается катастрофа — об этом в открытом письме, которое подписал 41 врач, предупредили французские медики.

"Мы не хотим выбирать между инфарктом миокарда и пациентом с CoViD-19. Но это реальность. Нам придётся подумать о сопутствующих заболеваниях и риске того, что что-то пойдёт не так", — приводит слова врача Бенджамина Давидо Le Journal du Dimanche.

При этом медики до последнего будут оказывать помощь нуждающимся, уточнили они, а письмо является попыткой указать властям страны на сложную ситуацию в больницах.

Во Франции третьи сутки подряд выявили более 40 тысяч новых случаев ковида

Во Франции третьи сутки подряд выявили более 40 тысяч новых случаев ковида

Авторы письма напомнили, что вакцинация является основным оружием в среднесрочной и долгосрочной перспективе борьбы с инфекцией, но нынешних принимаемых мер для сдерживания распространения вируса недостаточно.

Ранее Лайф рассказывал, что тусовщики во Франции не побоялись комендантского часа и устроили ночную вечеринку в лесу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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