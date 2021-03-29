"Это реальность": Французские врачи предупредили о надвигающейся на страну катастрофе
До последней возможности медики будут стараться помочь всем пациентам.
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Медицинская система Франции находится на грани коллапса из-за пандемии коронавируса, на страну надвигается катастрофа — об этом в открытом письме, которое подписал 41 врач, предупредили французские медики.
"Мы не хотим выбирать между инфарктом миокарда и пациентом с CoViD-19. Но это реальность. Нам придётся подумать о сопутствующих заболеваниях и риске того, что что-то пойдёт не так", — приводит слова врача Бенджамина Давидо Le Journal du Dimanche.
При этом медики до последнего будут оказывать помощь нуждающимся, уточнили они, а письмо является попыткой указать властям страны на сложную ситуацию в больницах.
Авторы письма напомнили, что вакцинация является основным оружием в среднесрочной и долгосрочной перспективе борьбы с инфекцией, но нынешних принимаемых мер для сдерживания распространения вируса недостаточно.
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