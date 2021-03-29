В Твери группа парней устроила драку в автобусе из-за просьбы перестать пить водку и материться. Видео © "ВКонтакте" / "Ярый Вестник"

В Твери молодые люди устроили массовую драку в общественном автобусе после того, как пассажиры попросили их перестать пить водку и материться. Об этом сообщают местные СМИ. Инцидент попал на видео.

Отмечается, что скандальная история произошла днём 28 марта. В салон автобуса зашли молодые люди, которые явно были в состоянии алкогольного опьянения. Однако не это возмутило остальных пассажиров: парни продолжили пить водку прямо в транспорте и стали нецензурно выражаться.

Люди в салоне не стали терпеть подобное поведение и сделали замечание, на что молодые люди ответили агрессией, завязалась драка. Дебоширов попытались вывести из автобуса на ближайшей остановке, но сделать это оказалось не так просто. После потасовки парней всё же удалось высадить, однако на этом они не успокоились — стали бить ногами по стёклам автобуса, и в итоге одно из них разбилось.

Сами нарушители спокойствия поспешили удалиться с места происшествия. Но позже пользователи Сети нашли профили молодых людей — они оказались футбольными фанатами. Дебоширов уже удалось задержать, сообщает "МК в Твери" со ссылкой на УМВД по региону. Квалификация их действиям пока не дана.

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