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В Минтруде раскрыли средний размер пенсии

В апреле в стране будут проиндексированы социальные выплаты.

29 марта 2021, 11:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России средний размер пенсии на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина на круглом столе в Совете Федерации.

"По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15 тысяч 744 рубля", — сказала замглавы ведомства.

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В свою очередь зампред правления ПФР Сергей Чирков заявил, что размер пенсий растёт, опережая уровень инфляции. А средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров составляет 17 536 рублей, подчеркнул он.

Ранее Лайф рассказывал, что с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 3,4%. Средний уровень выплат должен составить 10 183 рубля.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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