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На фасады домов Петербурга спроецируют известные русские картины

Пока их планируют показать в 15 локациях.

29 марта 2021, 10:56
<p>Фото © <a href="https://kgainfo.spb.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба КГА</a></p>

Фото © Пресс-служба КГА

В ближайшее время в Санкт-Петербурге будет запущен уникальный художественный проект, который может стать прекрасной альтернативой граффити. Речь идёт о светопроекциях картин, которые появятся на фасадах и стенах жилых домов.

"Идей для проекций много, сейчас мы тесно взаимодействуем с Русским музеем, который нам уже предоставил изображение картины. Кроме того, есть ряд изображений, которые нам предоставил Институт исследования стрит-арта", — рассказал газете "Петербургский дневник" главный художник культурной столицы Алексей Моор.

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Отметим, что изначально власти Петербурга разработали концепцию, которая включала в себя около 50 адресов, где могли появиться световые проекции. Однако во многих локациях возникли проблемы с подключением к городским электросетям и сейчас адресов осталось 15.

Впрочем, из-за этого никто не собирался отказываться от проекта. Так, первым из нынешнего списка станет фасад здания на 8-й линии Васильевского острова, где вскоре появится знаменитая картина "Фантазия" Кузьмы Петрова-Водкина.

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А ранее Лайф писал, что в Подмосковье открыли первый в России памятник доктору Лизе. Отмечается, что скульптуру установили у медцентра "Созвездие", где проходят реабилитацию пострадавшие во время боевых действий в Донбассе дети.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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