В графике Путина может появиться встреча с Памфиловой

В графике президента Владимира Путина может появиться встреча с Эллой Памфиловой, которая ранее была переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии ещё на пять лет. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли вскоре состояться такая встреча.

"Будет достаточно напряжённый электоральный график, это потребует очень напряжённой работы Центризбиркома, и именно в связи с этим можно предположить, что, конечно, в обозримой перспективе такая встреча может появиться в рабочем графике президента", — уточнил представитель Кремля.

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин назначил пятерых членов Центральной избирательной комиссии по своей квоте. Добавим, что Памфилова вошла в новый состав ЦИК по квоте главы государства.

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