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В графике Путина может появиться встреча с Памфиловой

Ранее в понедельник она была переизбрана председателем ЦИК ещё на пять лет.

29 марта 2021, 11:10
<p>Президент Владимир Путин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.</p><p>Фото (архивное) © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63004/photos/63573" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент Владимир Путин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

Фото (архивное) © Kremlin.ru

В графике президента Владимира Путина может появиться встреча с Эллой Памфиловой, которая ранее была переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии ещё на пять лет. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли вскоре состояться такая встреча.

Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК на 5 лет

Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК на 5 лет

"Будет достаточно напряжённый электоральный график, это потребует очень напряжённой работы Центризбиркома, и именно в связи с этим можно предположить, что, конечно, в обозримой перспективе такая встреча может появиться в рабочем графике президента", уточнил представитель Кремля.

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин назначил пятерых членов Центральной избирательной комиссии по своей квоте. Добавим, что Памфилова вошла в новый состав ЦИК по квоте главы государства.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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