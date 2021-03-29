В графике Путина может появиться встреча с Памфиловой
Ранее в понедельник она была переизбрана председателем ЦИК ещё на пять лет.
Президент Владимир Путин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.
Фото (архивное) © Kremlin.ru
В графике президента Владимира Путина может появиться встреча с Эллой Памфиловой, которая ранее была переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии ещё на пять лет. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли вскоре состояться такая встреча.
"Будет достаточно напряжённый электоральный график, это потребует очень напряжённой работы Центризбиркома, и именно в связи с этим можно предположить, что, конечно, в обозримой перспективе такая встреча может появиться в рабочем графике президента", — уточнил представитель Кремля.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин назначил пятерых членов Центральной избирательной комиссии по своей квоте. Добавим, что Памфилова вошла в новый состав ЦИК по квоте главы государства.
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