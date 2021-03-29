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Песков объяснил, почему на видеоконференцию Путина, Меркель и Макрона не позвали Зеленского

В ходе мероприятия затронут тему ситуации в Донбассе.

29 марта 2021, 11:24
<p>Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO</p>

Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему украинского лидера Владимира Зеленского не пригласили на видеоконференцию Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Франции Эмманюэля Макрона, на которой должна была, в частности, обсуждаться ситуация в Донбассе.

"Потому что речь не идёт о мероприятии в формате "нормандской четвёрки". Много вопросов и иных есть для обсуждения. Это не "нормандская четвёрка", — сказал Песков.

При этом он уточнил, что на подобных встречах невозможно не затронуть тему ситуации в Донбассе и она так или иначе будет фигурировать в повестке дня. Но станет не единственной при обсуждениях.

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Кабмин ФРГ: Видеоконференция Путина, Меркель и Макрона не состоялась

Песков не стал раскрывать другие темы, призвав дождаться окончательного определения даты встречи. По его словам, Москва продолжает согласовывать с Берлином и Парижем проведение конференции и проинформирует об этом отдельно.

Ранее Песков рассказал, что у Владимира Путина нет планов в ближайшее время на разговор с Владимиром Зеленским, однако он может быть оперативно организован в случае необходимости.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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