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Песков — о допуске иностранных врачей в колонию к Навальному: Не знаю таких прецедентов

Комментарии по этому вопросу лучше брать у ФСИН, отметил он.

29 марта 2021, 11:27
<p>Алексей Навальный. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда</p>

Алексей Навальный. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность допуска немецких врачей в колонию к российскому блогеру Алексею Навальному, отметив, что ему неизвестно о подобных прецедентах.

"Мне неизвестны случаи, когда в учреждения ФСИН, колонии, привлекали иностранных врачей, не знаю таких прецедентов", — сказал Песков журналистам.

Члены ОНК посетили Навального в колонии и рассказали о состоянии его здоровья

Члены ОНК посетили Навального в колонии и рассказали о состоянии его здоровья

Он отметил, что за комментариями лучше обращаться в Федеральную службу исполнения наказаний. При этом пресс-секретарь президента России подчеркнул, что не согласен с тем, что вопрос здоровья блогера имеет международные аспекты.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года заключения по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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