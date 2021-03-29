Песков — о допуске иностранных врачей в колонию к Навальному: Не знаю таких прецедентов
Комментарии по этому вопросу лучше брать у ФСИН, отметил он.
Алексей Навальный. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность допуска немецких врачей в колонию к российскому блогеру Алексею Навальному, отметив, что ему неизвестно о подобных прецедентах.
"Мне неизвестны случаи, когда в учреждения ФСИН, колонии, привлекали иностранных врачей, не знаю таких прецедентов", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что за комментариями лучше обращаться в Федеральную службу исполнения наказаний. При этом пресс-секретарь президента России подчеркнул, что не согласен с тем, что вопрос здоровья блогера имеет международные аспекты.
Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года заключения по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.
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