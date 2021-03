"Угрожал убить меня": Шэрон Стоун обвинила собственного деда в сексуальном насилии

Американская актриса Шэрон Стоун в своих мемуарах обвинила дедушку по материнской линии в сексуальном насилии над ней и своей сестрой. Об этом рассказала сама знаменитость в интервью New York Times .

В своей книге The Beauty of Living Twice, которая выйдет 30 марта, актриса пояснила, что вместе с сестрой Келли в юном возрасте подверглась насилию. Звезда "Основного инстинкта" призналась, что плохо помнит события тех лет и многое ей удалось вспомнить уже в работе с психотерапевтом.