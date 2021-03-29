"Угрожал убить меня": Шэрон Стоун обвинила собственного деда в сексуальном насилии

Американская актриса Шэрон Стоун в своих мемуарах обвинила дедушку по материнской линии в сексуальном насилии над ней и своей сестрой. Об этом рассказала сама знаменитость в интервью New York Times.

В своей книге The Beauty of Living Twice, которая выйдет 30 марта, актриса пояснила, что вместе с сестрой Келли в юном возрасте подверглась насилию. Звезда "Основного инстинкта" призналась, что плохо помнит события тех лет и многое ей удалось вспомнить уже в работе с психотерапевтом.

Предать случившееся огласке она вместе с сестрой решила только сейчас, потому что ранее дед угрожал ей. При этом сначала они посоветовались с матерью, но та скептически отнеслась к информации и лишь позднее приняла это.

"Дед постоянно угрожал убить меня. Несмотря на то что я жила в одной комнате со своей сестрой, я не могла с ней разговаривать", — сказала Стоун.

Завершив книгу, Стоун на протяжении трёх дней читала её своей матери. И та рассказала дочери множество историй, которые актриса включила в мемуары, переписав их.

"У меня тогда была простуда, я лежала в кровати. Когда я закончила читать, она залезла ко мне в кровать, и я записала полтора часа её рассказов. И потом я переписала большую часть книги. Тогда и посвятила её своей матери", — призналась актриса.

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