"Меня бросили умирать": Бывшая звезда Disney рассказала, как её изнасиловали после передозировки
28-летняя американская актриса и певица Деми Ловато в рамках документального фильма "Деми Ловато: Танцуя с дьяволом" раскрыла жуткие подробности из своей жизни.
Деми призналась, что несколько раз подвергалась изнасилованию. Первое она пережила в 15-летнем возрасте. Тогда девушка работала на канале Disney Channel и встречалась с парнем, личность которого раскрывать не стала. Девушка заявила бойфренду, что ещё не готова потерять невинность. Однако он взял Деми силой, пишет Variety со ссылкой на фильм.
Я потеряла девственность в результате изнасилования. <...> У меня не было романтики в первый раз
После актрисе пришлось постоянно сталкиваться со своим насильником. Её психическое самочувствие оставляло желать лучшего. У Деми развилась булимия, она стала склонна к самоповреждениям. Сначала девушка винила себя в том, что произошло. Чтобы осознать и пережить случившееся, ей потребовались годы.
Однако спустя несколько лет ужасающий опыт повторился. В 2018 году Деми изнасиловал наркоторговец, после того как у неё случилась передозировка. "Когда меня нашли, я была голая и синяя. Меня буквально бросили умирать после того, как воспользовались мной", — рассказала Деми. Девушка несколько недель провела в медучреждении после страшного инцидента, который привёл к трём инсультам, сердечному приступу и повреждению головного мозга.
Деми Ловато дебютировала в сериале "Барни и друзья", а после исполнила главные роли в таких фильмах, как "Camp Rock: Музыкальные каникулы" и "Программа защиты принцесс". Также она появилась в пятом сезоне сериала "Хор".
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