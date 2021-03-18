"Меня бросили умирать": Бывшая звезда Disney рассказала, как её изнасиловали после передозировки

Деми призналась, что несколько раз подвергалась изнасилованию. Первое она пережила в 15-летнем возрасте. Тогда девушка работала на канале Disney Channel и встречалась с парнем, личность которого раскрывать не стала. Девушка заявила бойфренду, что ещё не готова потерять невинность. Однако он взял Деми силой, пишет Variety со ссылкой на фильм.

Я потеряла девственность в результате изнасилования. <...> У меня не было романтики в первый раз Деми Ловато

Фото © Instagram / ddlovato

После актрисе пришлось постоянно сталкиваться со своим насильником. Её психическое самочувствие оставляло желать лучшего. У Деми развилась булимия, она стала склонна к самоповреждениям. Сначала девушка винила себя в том, что произошло. Чтобы осознать и пережить случившееся, ей потребовались годы.

Фото © Instagram / ddlovato

Однако спустя несколько лет ужасающий опыт повторился. В 2018 году Деми изнасиловал наркоторговец, после того как у неё случилась передозировка. "Когда меня нашли, я была голая и синяя. Меня буквально бросили умирать после того, как воспользовались мной", — рассказала Деми. Девушка несколько недель провела в медучреждении после страшного инцидента, который привёл к трём инсультам, сердечному приступу и повреждению головного мозга.

Фото © Instagram / ddlovato

Деми Ловато дебютировала в сериале "Барни и друзья", а после исполнила главные роли в таких фильмах, как "Camp Rock: Музыкальные каникулы" и "Программа защиты принцесс". Также она появилась в пятом сезоне сериала "Хор".

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