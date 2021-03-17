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Категорий: 18

Транс-девушка ослепла, когда её облили кислотой, но успела разглядеть в преступнике своего бывшего

Правоохранители взялись за нападавшего только после того, как возмущение прокатилось по соцсетям.

17 марта 2021, 15:20

Скриншот © TikTok / asyaemre0

Ася Чевахир — трансгендерная девушка и беженка из Сирии. Недавно она отметила своё 18-летие, но радость от праздника длилась недолго. Спустя несколько дней после наступления совершеннолетия Ася стала жертвой чудовищной атаки.

Фото © Twitter / artigercek

Фото © Twitter / artigercek

Когда девушка выходила из дома в Стамбуле, на неё набросились и облили кислотой. Асю доставили в больницу с тяжёлыми ожогами лица, она потеряла зрение, которое сохранилось только на 15% в одном глазу, пишет Dаily Star. На кадрах из медучреждения пострадавшая предстала с полностью забинтованной головой.

Скриншот © TikTok / asyaemre0

Скриншот © TikTok / asyaemre0

При этом Асе удалось разглядеть нападавшего. Им оказался её бывший бойфренд-турок Эмре Бозкурт. Девушка рассказала, что только недавно с ним рассталась и ранее он уже угрожал её убить. После жестокой атаки правоохранители отреагировали не сразу, и преступник спокойно находился на свободе, что породило массовые протесты в соцсетях. Пользователи "Твиттера" запустили хештег #EmreBozkurtTutuklansın, требуя привлечь парня к ответственности, после чего полицейские приняли меры, чтобы заключить его под стражу.

Задержали предполагаемого убийцу и насильника 7-летней девочки, чьё тело подбросили спустя 4 дня

Задержали предполагаемого убийцу и насильника 7-летней девочки, чьё тело подбросили спустя 4 дня

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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