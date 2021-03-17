Транс-девушка ослепла, когда её облили кислотой, но успела разглядеть в преступнике своего бывшего

Ася Чевахир — трансгендерная девушка и беженка из Сирии. Недавно она отметила своё 18-летие, но радость от праздника длилась недолго. Спустя несколько дней после наступления совершеннолетия Ася стала жертвой чудовищной атаки.

Когда девушка выходила из дома в Стамбуле, на неё набросились и облили кислотой. Асю доставили в больницу с тяжёлыми ожогами лица, она потеряла зрение, которое сохранилось только на 15% в одном глазу, пишет Dаily Star . На кадрах из медучреждения пострадавшая предстала с полностью забинтованной головой.

При этом Асе удалось разглядеть нападавшего. Им оказался её бывший бойфренд-турок Эмре Бозкурт. Девушка рассказала, что только недавно с ним рассталась и ранее он уже угрожал её убить. После жестокой атаки правоохранители отреагировали не сразу, и преступник спокойно находился на свободе, что породило массовые протесты в соцсетях. Пользователи "Твиттера" запустили хештег #EmreBozkurtTutuklansın, требуя привлечь парня к ответственности, после чего полицейские приняли меры, чтобы заключить его под стражу.