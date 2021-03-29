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Категорий: 18

Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников перенесли

Оно должно было состояться 5 апреля.

29 марта 2021, 16:56
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Российские одиннадцатиклассники 15 апреля напишут итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ. Об этом говорится в приказе Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее оно должно было пройти 5 апреля. Согласно документу, который вносит изменения в приказ "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)", также смещаются и дополнительные даты проведения экзамена. Теперь это 5 мая и 19 мая 2021 года вместо 21 апреля и 5 мая.

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Ранее Лайф сообщал, что народный учитель оценил возможность отмены ЕГЭ к 2030 году. Это было связано с заявлением Рособрнадзора, где не исключили отмену обязательного ЕГЭ. В ведомстве отметили, что через девять лет как сама процедура ЕГЭ, так и задания могут существенно измениться.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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