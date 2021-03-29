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Врач перечислил продукты, которые отравляют кишечник

Среди них те, которые содержат "плохие жиры": маргарин, майонез, сало.

29 марта 2021, 20:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Немецкий врач Томас Фрилинг перечислил опасные для кишечника человека продукты. По его мнению, следует избегать еды, богатой сахаром, обжаренных или копчёных колбасных изделий, а также "плохих жиров" из маргарина, майонеза, сала. Такими советами Фрилинг поделился в статье для издания Focus.

"Неправильная пища распространяет в кишечнике вредные бактерии, которые со временем делают его более восприимчивым к заболеваниям", — подчеркнул Фрилинг.

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Для поддержания здоровья врач посоветовал придерживаться средиземноморской, преимущественно вегетарианской и богатой клетчаткой диеты. Если нет проблем со слизистой кишечника, Фрилинг также порекомендует добавить в рацион бобовые (горох, чечевица, нут) и некоторые овощи, например морковь. Кроме того, медик выделил пользу бананов. В них содержатся вещества, благоприятно влияющие на рост противовоспалительных кишечных бактерий.

Ранее другой врач перечислил продукты, необходимые для здоровья зубов, кожи и волос.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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