Житель Кубани получил пожизненное за два изнасилования и убийство

В Краснодарском крае суд признал местного жителя Юрия Спарихина виновным в ряде преступлений, среди которых похищение двух женщин, их изнасилование, а также убийство, и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему Юрию Спарихину... Спарихин приговорён к пожизненному лишению свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии особого режима", — сообщили следователи.

Лайф рассказывал, что в августе прошлого года опасный рецидивист, который большую часть жизни провёл в тюрьме, сбежал из суда в Новороссийске, где ему должны были избрать меру пресечения по тяжкому преступлению. Как уточнялось, мужчина во дворе одного из домов в Новороссийске подошёл к женщине и, пригрозив ножом, усадил в её же автомобиль. В салоне машины он, применяя насилие и угрожая убийством, изнасиловал местную жительницу. Пострадавшая написала заявление в полицию, было заведено уголовное дело, однако мужчина скрылся из здания суда.

После побега злоумышленник не остановился. Оказавшись в Краснодаре, Спарихин проник в автомобиль другой женщины и потребовал отвезти его в Апшеронский район. После того как они доехали до указанного района, мужчина изнасиловал потерпевшую и убил её ножом. Его удалось задержать спустя несколько дней.

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