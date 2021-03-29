В МИД Украины отреагировали на подготовку переговоров Путина, Меркель и Макрона
Намеченная на сегодня видеоконференция лидеров России, Германии и Франции не состоялась.
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Сдвигов в урегулировании ситуации в Донбассе можно достичь только в полном составе "нормандского формата", уверен пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. Об этом сообщает интернет-издание "Европейская правда".
"Наша позиция — ничего об Украине без Украины", — сказал Николенко.
Дипломат отметил, что переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта ведутся в "нормандском формате" при участии лидеров четырёх государств: Украины, Германии, Франции и России. Он также напомнил, что последняя подобная встреча прошла в декабре 2019 года.
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"Убеждены, что только в полном, а не сокращённом составе "Нормандии" можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", — подчеркнул Николенко, добавив, что киевские власти стараются активизировать переговоры именно на этой площадке.
Ранее официальный представитель Правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что видеоконференция президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном сегодня не состоялась. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что проведение таких переговоров согласовывается.
Дмитрий Песков также объяснил, почему на видеоконференцию Путина, Меркель и Макрона не позвали главу Украины Владимира Зеленского. Также представитель Кремля сообщал, что у Путина нет планов в ближайшее время на разговор с Владимиром Зеленским, однако он может быть оперативно организован в случае необходимости.
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