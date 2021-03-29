В МИД Украины отреагировали на подготовку переговоров Путина, Меркель и Макрона

Сдвигов в урегулировании ситуации в Донбассе можно достичь только в полном составе "нормандского формата", уверен пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. Об этом сообщает интернет-издание "Европейская правда".

"Наша позиция — ничего об Украине без Украины", — сказал Николенко.

Дипломат отметил, что переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта ведутся в "нормандском формате" при участии лидеров четырёх государств: Украины, Германии, Франции и России. Он также напомнил, что последняя подобная встреча прошла в декабре 2019 года.

"Убеждены, что только в полном, а не сокращённом составе "Нормандии" можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", — подчеркнул Николенко, добавив, что киевские власти стараются активизировать переговоры именно на этой площадке.

Ранее официальный представитель Правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что видеоконференция президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном сегодня не состоялась. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что проведение таких переговоров согласовывается.

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