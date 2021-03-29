Многодетные супруги умерли от коронавируса и оставили сиротами сразу 12 детей

В Киевской области Украины из-за осложнений от коронавируса умерли Владимир и Диана Родиковы, которые воспитывали 12 детей. Как сообщает УНИАН, первым из жизни ушёл глава семейства, а через неделю, 29 марта, в реанимации скончалась многодетная мать-героиня.







Отмечается, что несовершеннолетние сейчас находятся с социальными работниками в детском доме. По предварительной информации, опекунство над детьми может взять старшая дочь супругов.

Родиковы воспитывали 12 детей — пятерых родных и семерых приёмных. При этом двое из наследников уже совершеннолетние. А полтора месяца назад Диану Родикову наградили почётным званием "Мать-героиня". Известно, что большое семейство переехало в Киевскую область из Донецка в 2014 году. Начать новую жизнь и обустроить детский дом семейного типа супруги решили в посёлке Липовый Скиток.

Ранее стало известно о смерти актёра Театра Российской армии Виталия Стремовского. Он умер от коронавируса на 74-м году жизни.

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