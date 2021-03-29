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Многодетные супруги умерли от коронавируса и оставили сиротами сразу 12 детей

Владимир и Диана ушли из жизни с разницей в неделю.

29 марта 2021, 19:05
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/rodikovvladimir" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Родиков</a></p>

Фото © Facebook / Владимир Родиков

В Киевской области Украины из-за осложнений от коронавируса умерли Владимир и Диана Родиковы, которые воспитывали 12 детей. Как сообщает УНИАН, первым из жизни ушёл глава семейства, а через неделю, 29 марта, в реанимации скончалась многодетная мать-героиня.

  • Фото © Facebook / Владимир Родиков
    Фото © Facebook / Владимир Родиков
  • Фото © Facebook / Владимир Родиков
    Фото © Facebook / Владимир Родиков
  • Фото © Facebook / Владимир Родиков
    Фото © Facebook / Владимир Родиков

Фото © Facebook / Владимир Родиков

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Отмечается, что несовершеннолетние сейчас находятся с социальными работниками в детском доме. По предварительной информации, опекунство над детьми может взять старшая дочь супругов.

Родиковы воспитывали 12 детей — пятерых родных и семерых приёмных. При этом двое из наследников уже совершеннолетние. А полтора месяца назад Диану Родикову наградили почётным званием "Мать-героиня". Известно, что большое семейство переехало в Киевскую область из Донецка в 2014 году. Начать новую жизнь и обустроить детский дом семейного типа супруги решили в посёлке Липовый Скиток.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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