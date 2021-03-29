Велосипедисты прокатились по Москве-реке на льдине, дрейфовавшей в 100 метрах от берега — видео

На Москве-реке спасли дрейфующих на отколовшейся льдине велосипедистов. Видео © Facebook / Департамент ГОЧС и пожарной безопасности Москвы

Спасатели сняли и доставили на берег двух велосипедистов с отколовшейся льдины на Москве-реке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Как рассказали в ведомстве, 29 марта на поисково-спасательную станцию "Кожухово" поступило сообщение, что два человека с велосипедами застряли на дрейфующей льдине на Москве-реке в районе острова Бобровый. На место происшествия выехали дежурные спасатели.

"Молодые люди поначалу отказывались покидать опасное место, но после уговоров всё же погрузились на спасательное судно и были доставлены на ПСС "Кожухово", — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что прибывшие на станцию правоохранители провели с экстремалами профилактическую беседу, после чего забрали молодых людей в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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