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Велосипедисты прокатились по Москве-реке на льдине, дрейфовавшей в 100 метрах от берега — видео

Поначалу экстремалы отказывались от помощи спасателей, но их уговорили покинуть водную артерию.

29 марта 2021, 18:47

Фото © Getty Images

На Москве-реке спасли дрейфующих на отколовшейся льдине велосипедистов. Видео © Facebook / Департамент ГОЧС и пожарной безопасности Москвы

Спасатели сняли и доставили на берег двух велосипедистов с отколовшейся льдины на Москве-реке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Как рассказали в ведомстве, 29 марта на поисково-спасательную станцию "Кожухово" поступило сообщение, что два человека с велосипедами застряли на дрейфующей льдине на Москве-реке в районе острова Бобровый. На место происшествия выехали дежурные спасатели.

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"Молодые люди поначалу отказывались покидать опасное место, но после уговоров всё же погрузились на спасательное судно и были доставлены на ПСС "Кожухово", — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что прибывшие на станцию правоохранители провели с экстремалами профилактическую беседу, после чего забрали молодых людей в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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А ранее в Киеве рыбаки спиннингом выудили застрявшего на льдине посреди реки 11-летнего мальчика. Перепуганный школьник, который даже не промок, получил урок на всю жизнь.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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