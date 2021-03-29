Бабушка Барака Обамы умерла, не дожив несколько месяцев до столетия
Президент Кении назвал её уход большим ударом для нации.
Барак Обама со своей бабушкой. Фото © Twitter / Barack Obama
Бывший президент США Барак Обама сообщил о смерти своей приёмной бабушки Сары Оньяго Обамы, скончавшейся в возрасте 99 лет.
"Моя семья и я оплакиваем потерю нашей любимой бабушки Сары Огвел Оньянго Обамы, которую многие ласково называют мама Сара, но которую мы называем Дэни или бабушка. Мы будем очень по ней скучать, но с благодарностью отметим её долгую и замечательную жизнь", — написал политик в "Твиттере".
Женщина умерла в больнице в кенийском городе Кисуму. Представитель семьи рассказал, что Сара была нездорова в течение прошлой недели, но скончалась не из-за коронавируса.
По информации из открытых источников, родилась Сара Оньяго Обама в 1922 году. Она была третьей женой дедушки Барака и помогала воспитывать его отца Барака Хуссейна – старшего. В Кении она открыла фонд, который кормил и воспитывал детей, потерявших родителей. Её называли матриархом семьи Обама.
Президент страны Ухуру Кениата назвал смерть женщины большим ударом для всех.
"Мы потеряли сильную, добродетельную женщину, матриарха, которая держала вместе семью Обама и была иконой семейных ценностей", — написал он в "Твиттере".
Во время президентской кампании Обамы Сара устраивала протесты против попыток изобразить её внука иностранцем или мусульманином, заявляя, что, хоть дедушка Обамы и исповедовал ислам, в "сегодняшнем мире религия детей отличается от религии родителей". Обама навещал свою бабушку в 2015 и 2018 году.
Лента новостей
Российские самолёты Ту-142 выполнили полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями
сегодня в 18:36
Автоледи, насмерть протаранившую девочку-подростка на зебре, отправили под домашний арест
сегодня в 18:31
Комендантский час и никаких застолий: в Турции вновь ужесточили ковидные ограничения
сегодня в 18:19
Ранее Лайф сообщал о смерти детской писательницы Беверли Клири, она умерла на 105-м году жизни.
Выбор редакции
Умерла главный редактор журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко
Уголовники в подарок. Почему Трамп перед уходом оставил в наследство помилованных заключённых
Глава Генштаба Украины оценил вероятность войны с Россией
Многодетные супруги умерли от коронавируса и оставили сиротами сразу 12 детей
Папа римский направил "доброе и личное" послание Ассанжу
Комментариев: 0