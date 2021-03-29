Бабушка Барака Обамы умерла, не дожив несколько месяцев до столетия

Бывший президент США Барак Обама сообщил о смерти своей приёмной бабушки Сары Оньяго Обамы, скончавшейся в возрасте 99 лет.

"Моя семья и я оплакиваем потерю нашей любимой бабушки Сары Огвел Оньянго Обамы, которую многие ласково называют мама Сара, но которую мы называем Дэни или бабушка. Мы будем очень по ней скучать, но с благодарностью отметим её долгую и замечательную жизнь", — написал политик в "Твиттере".

Женщина умерла в больнице в кенийском городе Кисуму. Представитель семьи рассказал, что Сара была нездорова в течение прошлой недели, но скончалась не из-за коронавируса.

По информации из открытых источников, родилась Сара Оньяго Обама в 1922 году. Она была третьей женой дедушки Барака и помогала воспитывать его отца Барака Хуссейна – старшего. В Кении она открыла фонд, который кормил и воспитывал детей, потерявших родителей. Её называли матриархом семьи Обама.

Президент страны Ухуру Кениата назвал смерть женщины большим ударом для всех.

"Мы потеряли сильную, добродетельную женщину, матриарха, которая держала вместе семью Обама и была иконой семейных ценностей", — написал он в "Твиттере".

Во время президентской кампании Обамы Сара устраивала протесты против попыток изобразить её внука иностранцем или мусульманином, заявляя, что, хоть дедушка Обамы и исповедовал ислам, в "сегодняшнем мире религия детей отличается от религии родителей". Обама навещал свою бабушку в 2015 и 2018 году.

Ранее Лайф сообщал о смерти детской писательницы Беверли Клири, она умерла на 105-м году жизни.

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