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Российские самолёты Ту-142 выполнили полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

На некоторых участках их сопроводила норвежская и британская авиация.

29 марта 2021, 18:36
<p>Фото © ТАСС / Смитюк Юрий</p>

Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Два российских самолёта Ту-142 выполнили полёт над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике, над Баренцевым морем их сопровождали истребители Су-33. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Экипажи двух дальних противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полёт над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике. После отработки полётного задания лётчики совершили посадку на аэродроме Кипелово в Вологодской области", — сказано в сообщении.

Как уточняется, полёт проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. На начальном участке полёта над Баренцевым морем Ту-142 сопровождали экипажи истребителей Су-33. Кроме того, над акваторией Норвежского моря для сопровождения самолётов в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 ВВС Норвегии. Ещё два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали российские самолёты в воздушном пространстве над акваторией Северного моря.

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Продолжительность всего полёта составила около 11 часов. Отмечается, что полёт отечественных самолётов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полёт над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Их сопровождали истребители МиГ-31.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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