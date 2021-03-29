Российские самолёты Ту-142 выполнили полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями
На некоторых участках их сопроводила норвежская и британская авиация.
Фото © ТАСС / Смитюк Юрий
Два российских самолёта Ту-142 выполнили полёт над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике, над Баренцевым морем их сопровождали истребители Су-33. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
"Экипажи двух дальних противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полёт над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике. После отработки полётного задания лётчики совершили посадку на аэродроме Кипелово в Вологодской области", — сказано в сообщении.
Как уточняется, полёт проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. На начальном участке полёта над Баренцевым морем Ту-142 сопровождали экипажи истребителей Су-33. Кроме того, над акваторией Норвежского моря для сопровождения самолётов в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 ВВС Норвегии. Ещё два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали российские самолёты в воздушном пространстве над акваторией Северного моря.
Продолжительность всего полёта составила около 11 часов. Отмечается, что полёт отечественных самолётов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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