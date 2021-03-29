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Комендантский час и никаких застолий: в Турции вновь ужесточили ковидные ограничения

Они вступят в силу уже завтра.

29 марта 2021, 18:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, новые ограничения вступят в силу уже во вторник, 30 марта.

"Комендантские часы в красных провинциях будут применяться не только по воскресеньям, но и по субботам. На территории всей Турции по-прежнему будут действовать ежедневные комендантские часы с 21:00 до 05:00", — заявил глава республики.

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Также во время священного для мусульман месяца Рамадана в стране будут действовать ограничения на проведение традиционных процедур приёма пищи сухур (утром) и ифтар (вечером). Кроме того, все рестораны и кафе будут работать только на доставку.

Согласно данным турецкого Минздрава, наиболее безопасными локациями в отношении распространения ковида сейчас являются регионы на границе с Сирией — Шанлыурфа, Мардин, Шырнак, Хаккяри, Ван. Добавим, что такие крупнейшие регионы, как Стамбул, Анкара, Анталья или Айдын по-прежнему считаются небезопасными.

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Ранее Лайф писал, что Турция начала переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V". Сейчас на стадии испытаний находится турецкий препарат, который может стать одним из самых инновационных в мире.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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