65-летняя Долина раскрыла необычную диету, благодаря которой сбросила 21 кг и заметно помолодела

Недавно 65-летняя певица Лариса Долина приняла участие в передаче "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ, где ответила на несколько волнующих фанатов вопросов. Во время беседы ведущая Лера Кудрявцева привлекла внимание зрителей к тому, что народной артистке РФ удалось сильно похудеть за последние полгода. А преобразившаяся звезда с гордостью призналась, что сбросила 21 килограмм.

Фото © YouTube / НТВ

Долина рассказала, как в прошлом году отправилась с семьёй в Сочи к другу, где из-за вкусной еды и ленивого отдыха быстро набрала лишние кило. Вернувшись в Москву, она обратилась в клинику по контролю веса, где после обследования ей выдали список продуктов, которые есть ей было нельзя. Среди них были фрукты, ягоды, чай, брокколи, морковь и прочее.

Фото © Instagram / mr.genawpetrovits и larisa_dolina_

У нас происходит аллергическая реакция на продукты, которые нам нельзя есть. Мы об этом не знаем, пока не сдадим нужные анализы. Я ела такие продукты в большом количестве. Мне категорически нельзя никакие фрукты и никакие ягоды! Вообще! Во-первых, потому что там сахар. Во-вторых, наверное, другие вещества, которые мне вредны были Лариса Долина

Фото © Instagram / dolinalina и larisa_dolina_

Но такого результата на одном ограничении продуктов артистка не смогла бы добиться. Она призналась, что ввела также и принцип интервального голодания. Певица питалась всего два раза в сутки — в девять и в 15 часов. Сперва ей было сложно привыкнуть к такому распорядку и она старалась пить воду и занимать себя чем-то. Но после трёх недель у организма выработалась привычка, и теперь у Долиной такой режим не вызывает никаких проблем.

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