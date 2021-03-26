Папарацци нашли популярного в начале нулевых рокера, который пропал с радаров и помешался на еде
Зато теперь стало понятно, что время не щадит никого — даже самых дерзких.
Фото © Twitter / 武内庶民
На днях в "Твиттере" появились снимки, которые вызовут печаль и разочарование у любого музыкального фаната. На них 42-летний Пит Доэрти — звезда панк-рока, которая прославилась со своей группой The Libertines, — прогуливается по улочкам Франции вместе со своим псом. Поклонники давно не видели музыканта, поэтому их так поразила внешность Пита, в котором нельзя было узнать прежнего кумира безбашенных подростков.
Фото © Twitter / SeanCPFC и (((Oscar Gastélum)))
Пит Доэрти всегда был очень худым, а свой образ бунтаря он поддерживал при помощи необычного стиля в одежде. Большие пиджаки, свободные рубашки, обтягивающие брюки и длинные шарфы подчеркивали хрупкую конституцию его тела. Поэтому, когда на фото из Франции он появился в новом для себя виде, поклонников едва не хватил удар. Грязные джинсы, еле держащиеся на шнурке, маленькая футболка, из-под которой свисал огромный живот, и пыльные шлёпанцы стали привычным нарядом для бывшего панка.
Фото © Twitter / 武内庶民 и и (((Oscar Gastélum)))
Фанаты Пита и группы The Libertines принялись выкладывать его старые фото, с нежностью вспоминая то время, когда большую часть лица музыканта не занимал второй подбородок. Тогда музыкант был таким харизматичным и обаятельным, что сумел покорить сердце супермодели Кейт Мосс. Пользователи "Твиттера" были поражены, как сильно может измениться человек за 15 лет, даже такой самоуверенный и дерзкий, как Пит, пишет The Sun.
Фото © Twitter / Thomas Jouhannaud и (((Oscar Gastélum)))
Сегодня в нашей программе "Люди, которые, видимо, умерли молодыми" Пит Доэрти, дамы и господа...
Поверить не могу, что это Пит Доэрти... Вот, видимо, что с людьми делает отсутствие наркотиков и более здоровый образ жизни...
Наконец-то Пит Доэрти выглядит так же, как и я. Вот она — великая британская рок-звезда
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