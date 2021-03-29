62-летняя Мадонна возмутила фанатов откровенными фото в белье, которые лучше никогда не видеть
Укротить горячую королеву поп-музыки не способны ни время, ни возраст.
62-летняя Мадонна ни на минуту не даёт расслабиться своим фанатам. Певица опубликовала в "Инстаграме" серию снимков, которые вновь заставили юзеров восхищаться ею и ненавидеть.
Артистка примерила откровенное нижнее бельё, едва прикрывавшее самые пикантные участки тела. Образ исполнительница дополнила массивным ожерельем и чёрной кепкой. Но, видимо, одного провокационного наряда Мадонне оказалось недостаточно, и она решила принять такие позы, от которых даже у самых стойких поклонников побежали мурашки.
Часть фанатов с восторгом восприняли смелый эксперимент своей любимицы. "Выходи за меня", "богиня", "королева", "легенда" — засыпали они её лестными комментариями. Однако многие её идею не поняли. Юзеры раскритиковали звезду за неуместные кадры на грани пошлости.
Разве вы не стары для подобного?
Понесло старушку
Это так странно, что, когда знаменитости стареют, они начинают вытворять подобное
Мадонна не теряет бодрости духа, несмотря на то что её здоровье периодически начинает давать сбои. Она была вынуждена отменить 14 концертов в Европе и Северной Америке в период с 2019 по 2020 год из-за травмы колена и бедра, пишет Daily Mail. Также артистка успела перенести коронавирус — у неё в крови обнаружили антитела.
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