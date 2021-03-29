62-летняя Мадонна возмутила фанатов откровенными фото в белье, которые лучше никогда не видеть

62-летняя Мадонна ни на минуту не даёт расслабиться своим фанатам. Певица опубликовала в "Инстаграме" серию снимков, которые вновь заставили юзеров восхищаться ею и ненавидеть.

Фото © Instagram / madonna

Артистка примерила откровенное нижнее бельё, едва прикрывавшее самые пикантные участки тела. Образ исполнительница дополнила массивным ожерельем и чёрной кепкой. Но, видимо, одного провокационного наряда Мадонне оказалось недостаточно, и она решила принять такие позы, от которых даже у самых стойких поклонников побежали мурашки.

Фото © Instagram / madonna

Часть фанатов с восторгом восприняли смелый эксперимент своей любимицы. "Выходи за меня", "богиня", "королева", "легенда" — засыпали они её лестными комментариями. Однако многие её идею не поняли. Юзеры раскритиковали звезду за неуместные кадры на грани пошлости.

Разве вы не стары для подобного? lisa92675

Фото © Instagram / madonna

Понесло старушку olga__ss31

Это так странно, что, когда знаменитости стареют, они начинают вытворять подобное lia_lovingyou

Мадонна не теряет бодрости духа, несмотря на то что её здоровье периодически начинает давать сбои. Она была вынуждена отменить 14 концертов в Европе и Северной Америке в период с 2019 по 2020 год из-за травмы колена и бедра, пишет Daily Mail. Также артистка успела перенести коронавирус — у неё в крови обнаружили антитела.

Авторы