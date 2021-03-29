В Сеть слили фото, как выглядит Королёва вне "Инстаграма", и без ретуши это совсем другой человек

47-летняя Наташа Королёва всё ещё остаётся секс-символом для сотен тысяч фанатов, которые следят за её жизнью в "Инстаграме". В своём аккаунте исполнительница "Маленькой страны" постит снимки, на которых чаще всего предстаёт с гладкой кожей без морщин, ровным цветом и безупречным овалом лица.

Фото © Telegram / "НеМалахов", Instagram / koroleva__star

Но теперь в Сети появилось фото, где внешность звезды значительно отличается от инстаграмной, пишет телеграм-канал "НеМалахов". На снимке певица улыбается, глядя в сторону, и на её лице легко можно разглядеть складочки и морщинки. Шеи, как можно заметить, тоже коснулись возрастные изменения.

Фото © Instagram / koroleva__star

При этом под одним из последних снимков в своём аккаунте исполнительница рассказала о своём умении примерять разные образы, которые в обычной жизни ей несвойственны. "В этом и есть искусство перевоплощения. Умение вживаться в новую роль, примеряя на себя маску невинной девы или порочной дьяволицы, ласковой кошки или опасной львицы, таинственной фрейлины или властной королевы... Главное — за чередой этих масок всегда оставаться собой и любить своё дело, своё предназначение", — заявила артистка.

Фото © Instagram / koroleva__star

Наташа Королёва (настоящее имя Наталья Владимировна Порывай) — поп-певица родом из Киева, бывшая жена певца и композитора Игоря Николаева. После разрыва с музыкантом артистка вышла замуж на Сергея Глушко, известного как Тарзан, с которым вырастила сына. В 2020 году вспыхнул скандал из-за того, что Королёву "обворовала" беременная любовница Тарзана. Однако паре удалось преодолеть сложный период в отношениях.

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