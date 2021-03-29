Моргенштерн показал, как виниры за 3 млн вместо "жёлтых обрубков" преобразили его лицо

В воскресенье, 28 марта, в инстаграм-историях Моргенштерна появились фотографии в памперсах. Кто-то уже начал шутить, что парень вводит новый дресс-код в "Альфа-банке", но всё оказалось не так весело. Как и положено всем звёздам, рэпер сделал себе зубы. Свою улыбку парень доверил московскому стоматологу Алексею Смирнову.

Как рассказал сам Моргенштерн, операция прошла ещё в субботу. Во время 9-часового наркоза парню стачивали его настоящие зубы и устанавливали временные. Сколько ещё рэпер проведёт с пластмассовыми примерочными зубами, он не поделился, однако даже сейчас результат его вполне устраивает. После похода к стоматологу и барберу Моргенштерн не может оторвать от себя взгляд.

Брат, это такая красотища... Е*****! Вау. Вот же оно! Вот же оно — самое дорогущее лицо на сцене. Это я вообще? О***** такой красивый, вау!

Нужно признать, улыбка рэпера и правда стала больше подходить под стандарты не только отечественной сцены, но и Голливуда. Парень уже давно хотел поставить виниры — в интервью Дудю в ноябре 2020 года он рассказал, что установка обойдётся в 2–3 млн рублей.

Фанаты, узнав о его изменениях в имидже, уже начали шутить. "Когда ждать трек про новые зубы?" — спрашивают многие в комментариях. Звучит абсурдно, но никогда для Моргенштерна это не было причиной что-то не делать.