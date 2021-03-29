Приставы ищут семью Заворотнюк за долги, которые она не может выплатить из-за дорогого лечения
На актрису и её родственников составлено два акта. Один из них тянется ещё с осени прошлого года.
Поклонники 49-летней Анастасии Заворотнюк всегда подозревали о плачевном финансовом состоянии звезды. Но они не догадывались о том, с чем приходится справляться семье актрисы. В соцсетях появилась информация о том, что на тяжелобольную "няню Вику" заведено два акта о взыскании долгов на общую сумму 77 тысяч рублей. Причём приставы ищут Анастасию ещё с сентября прошлого года, пишет КП.
Фото © Telegram / НеМалахов
Но не одна актриса не может справиться с финансовыми проблемами. Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна тоже оказалась в неудобном положении — за ней числится долг за коммунальные услуги в размере 23,5 тысячи рублей. Не может материально помочь дочери и внучке и Валентина Борисовна, которой предстоит самой погасить водительский штраф на 11 тысяч рублей.
Анастасии уже приходилось много лет выплачивать долг банку. Она была вынуждена взять кредит в долларах, но затем из-за кризиса произошёл внезапный и сильный скачок валюты, отчего звезда оказалась в бедственном положении. Банк не смог взыскать с неё долг, потому что та ничего не оформляла на себя. В итоге Анастасии удалось вернуть всё банку в 2019 году, но затем она узнала о болезни, которая снова спихнула семью артистки в долговую яму.
Фото © Instagram / a_zavorotnyuk и anna_zavorotnyuk
В прошлом году стало известно, что у Анастасии обнаружили агрессивную форму рака мозга, и с тех пор все средства семьи уходили на лечение звезды. Сейчас актриса ведёт затворнический образ жизни в одном из особняков подмосковного посёлка Крекшино. Работает лишь муж Заворотнюк — фигурист Пётр Чернышёв. Мужчина тренирует молодых спортсменов и выступает на ледовых шоу, однако фанаты заметили, каким он выглядит уставшим.
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