Сергей Жигунов женился на копии Заворотнюк, ради которой снова бросил семью с детьми
По крайней мере, влюблённые довольно явно намекнули на это в своих инстаграмах.
Фото © Instagram / zhigunov_sergey
Сегодня 58-летний актёр Сергей Жигунов поразил фанатов, опубликовав двусмысленный снимок. "Люблю московские бульвары", — подписал он фото со своей рукой, на которой красовалось кольцо. Похожее сообщение получили и поклонники журналистки Виктории Ворожбит, которая выложила в своём инстаграме фото букета и кокетливо подписала: "Настроение!". Подписчики пары тут же принялись поздравлять её со свадьбой и желать долгой и счастливой совместной жизни.
Фото © Instagram / zhigunov_sergey и vikavorozhbit
Бесконечно рада за вас обоих!!! Пусть впереди вас ждёт много солнечных, радостных дней! Счастья на долгие годы!
Поздравляем! Счастья, любви и долгих лет прекрасной совместной жизни!!!
А может, и мечта Сергея о сыне сбудется? От большой любви счастливые дети всегда рождаются!!!
Поспешили пользователи Сети или нет — непонятно, ведь и Сергей, и Виктория не слишком распространяются о личной жизни, придерживаясь мнения, что счастье любит тишину. Даже когда в соцсетях поползли слухи о романе женатого актёра и журналистки, пара никак не комментировала эти скандальные обвинения.
Звёздной паре через многое пришлось пройти, ведь поклонники прохладно приняли новую любовь Сергея Жигунова. Ради неё он повторно ушёл из семьи, оставив жену Веру, которая до этого уже простила его роман с Заворотнюк. Масла в огонь подлил тот факт, что Виктория была точной копией Анастасии, о чём паре не сообщил только ленивый. Фанаты настолько усердствовали в своих обвинениях, что Виктории даже пришлось нарушить своё молчание.
Ошибаетесь. Я — Виктория Ворожбит. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты
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