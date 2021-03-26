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Бочкарёва показала откровенные фото из бассейна, воплотив тайные желания зрителей "Счастливы вместе"

Артистка по-прежнему остаётся секс-символом для поклонников.

26 марта 2021, 14:24

Фото © Instagram / natalia_bochkareva_official

40-летняя Наталья Бочкарёва решила довести свою фигуру до совершенства и отправилась поплавать в бассейн. А чтобы занятия спортом стали веселее, она надела ярко-красный купальник и устроила горячую фотосессию, которая заставила мужчин прильнуть к экранам.

Фото © Instagram / natalia_bochkareva_official

Фото © Instagram / natalia_bochkareva_official

Актриса, прославившаяся ролью Даши Букиной из сериала "Счастливы вместе", предстала, выставив прямо в камеру пышную грудь, которую открывал взору глубокий вырез. Звезда приняла пикантные позы в лучших традициях инста-модниц и бросила в сторону фотографа роковой взгляд.

Видео © Telegram / "Рифмы и треш"

Даша Букина не раз становилась героиней мужских фантазий, о чём юзеры поспешили сообщить в комментариях. Они признавались артистке в любви, заявив, что она выглядит такой сексуальной и молодой, словно ей 20.

Я влюблён в эту женщину

repa92

Фото © Instagram / natalia_bochkareva_official

Фото © Instagram / natalia_bochkareva_official

Какая красавица. Фигура, грудь — суперогонь❤️🔥😍

ilnurkalinin_

В юности только и мечтал увидеть такую Букину☺️😜🔥🌹

i_kramarevvv

Ранее Наталья заявляла, что у неё естественная красота и она не прибегала к помощи пластических хирургов, не считая нужным что-то менять в своей внешности. Актриса призналась, что делала лишь коррекцию груди. "Все женщины после родов сталкиваются с тем, что грудь становится либо больше, либо теряет форму. Я делала процедуру, но ничего не вставляла, ничего не увеличивала. Коррекция вернула мне форму, потому что у меня дети-погодки, я их долго кормила грудью. Кроме коррекции ничего больше не делала. По лицу тоже. Я хочу ещё родить детей, но странно кормить ребёнка, если будет что-то инородное", — рассказала Бочкарёва в программе "Звёзды сошлись", пишет Starhit.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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