Бочкарёва показала откровенные фото из бассейна, воплотив тайные желания зрителей "Счастливы вместе"

Ранее Наталья заявляла, что у неё естественная красота и она не прибегала к помощи пластических хирургов, не считая нужным что-то менять в своей внешности. Актриса призналась, что делала лишь коррекцию груди. "Все женщины после родов сталкиваются с тем, что грудь становится либо больше, либо теряет форму. Я делала процедуру, но ничего не вставляла, ничего не увеличивала. Коррекция вернула мне форму, потому что у меня дети-погодки, я их долго кормила грудью. Кроме коррекции ничего больше не делала. По лицу тоже. Я хочу ещё родить детей, но странно кормить ребёнка, если будет что-то инородное", — рассказала Бочкарёва в программе "Звёзды сошлись", пишет Starhit.